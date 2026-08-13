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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile oficializó el regreso de Igor Lichnovsky

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor retornó al cuadro azul después de 12 años en el extranjero.

Universidad de Chile oficializó el regreso de Igor Lichnovsky
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Universidad de Chile anunció oficialmente este jueves el fichaje del defensor Igor Lichnovsky, quien regresa al equipo donde se formó después de 12 años de experiencias en el fútbol extranjero.

El zaguero de 32 años llegó como agente libre, tras su salida de Fatith Karagumruk de Turquía, y superó con éxito los exámenes médicos antes de firmar su contrato, que tiene una duración de un año y medio.

Lichnovsky dejó la U en 2014 para firmar en FC Porto en Portugal, y posteriormente tuvo pasos por Sporting de Gijón, Real Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Al Shabab de Arabia Saudita, Tigres UANL, América y Fatih Karagümrük de Turquía.

Con su contratación, Lichnovsky se convirtió en el tercer refuerzo azul en el mercado invernal, sumándose a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart.

La U, que marcha segundo en la Liga de Primera, con 33 puntos (a 12 de Colo Colo), jugará el sábado ante Deportes Limache, a las 17:30 horas (21:30 GMT), en la fecha 19 de la Liga de Primera.

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