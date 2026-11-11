Universidad de Chile recibió citación al Tribunal de Disciplina de la ANFP

Universidad de Chile fue citada a comparecer ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP el próximo miércoles 18 de noviembre, según las resoluciones adoptadas en la audiencia número 41, celebrada el martes.

La convocatoria responde a una denuncia arbitral relacionada con la expulsión de un pasapelotas durante la victoria por 4-0 sobre Deportes Antofagasta, disputada el pasado 5 de noviembre en el Estadio Santa Laura por los cuartos de final de Copa Chile.

En aquella oportunidad, el árbitro Mathías Riquelme consignó en su informe la expulsión de Gaspar Ramírez Silva, integrante de la categoría Sub 18, en el minuto 85, después de un remate desviado de Agustín Arce. El documento incluyó el episodio en el apartado de otras observaciones, aunque no especificó los motivos que llevaron al juez a adoptar la medida.

Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá revisar los antecedentes de la denuncia, por la cual fue citada la institución azul y no un jugador en particular. La audiencia se realizará el miércoles 18 de noviembre de manera telemática.