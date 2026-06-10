Vargas y opción de Alexis en la U: "No creo que influya mucho hablar con él"

Eduardo Vargas se refirió a la posibilidad de que Alexis Sánchez pueda regresar al fútbol chileno y eventualmente vestir la camiseta de Universidad de Chile, en medio de la conferencia de prensa previa al duelo ante Unión La Calera.

Consultado por la chance de reencontrarse con el tocopillano en la U, tal como ocurrió durante años en la selección chilena, Vargas primero habló de su propio retorno: "Estoy muy feliz acá. Siempre quise volver y ahora que estoy acá lo estoy disfrutando al máximo. Me estoy entrenando al máximo también".

Sobre Alexis, el atacante azul fue claro y apuntó a que la decisión pasa exclusivamente por el propio jugador: "Si él decide volver acá a Chile, es su decisión. No creo que influya mucho hablar con él, nosotros, de la Generación Dorada".

De todas formas, Vargas valoró lo que podría significar un eventual regreso de Sánchez al torneo nacional: "Si vuelve acá o a cualquier equipo, feliz, porque es un gran jugador y le va a dar mucho a la liga".

El segundo tema abordado por el delantero fue la opción de Nicolás "Diente" López, con quien compartió en Tigres y Nacional. Vargas negó haber realizado una gestión para acercarlo a Universidad de Chile: "Como dicen en todos lados, que yo lo he recomendado, eso es mentira. No he hablado mucho con él".

Pese a ello, el atacante destacó las condiciones del uruguayo y aseguró que podría ser un aporte para el equipo azul: "Es un buen jugador. Si viene acá, si es real eso, yo creo que sería muy bueno para el equipo. Es un jugador habilidoso, tiene gol, técnicamente es muy bueno, así que si se dan las cosas, bienvenido".

Vargas también abordó el presente de Universidad de Chile y reconoció que el plantel atraviesa un momento difícil: "Está siendo un momento muy complicado. No hemos obtenido los puntos que necesitamos o los que queremos", aunque recalcó que el equipo trabaja durante la semana con el objetivo de volver al triunfo.

En esa línea, el delantero defendió el compromiso del grupo ante las críticas por la falta de regularidad: "No creo que nadie esté con falta de chispa. Pasa en el fútbol que a veces un partido no estás conectado, pero siento que todo el equipo, todos los que juegan, los que entran, estamos conectados y queremos siempre ganar".

Por último, Vargas fue consultado por el momento de la selección chilena y la búsqueda de un entrenador para el proceso que viene. "Tienen que traer a alguien que quiera estar primeramente en la selección", señaló, aunque también dejó abierta la opción de que continúe Nicolás Córdova: "Si llega algún técnico o si sigue el Nico, la verdad que siempre vamos apoyando".