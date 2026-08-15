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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Agustín Arce puso a la U en ventaja con enorme disparo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador del cuadro estudiantil remató con pierna derecha.

[VIDEO] Agustín Arce puso a la U en ventaja con enorme disparo
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Agustín Arce apareció con un golazo para poner en ventaja a Universidad de Chile frente a Deportes Limache, en el encuentro disputado en Quillota por la fecha 19 de la Liga de Primera.

Luego de comenzar en desventaja y alcanzar el empate mediante Fabián Hormazábal, los Azules consiguieron dar vuelta el marcador gracias a Arce, quien tomó el balón y sacó un potente remate para establecer el 2-1.

La conquista permitió a Universidad de Chile pasar por primera vez al frente en el encuentro, luego de que Deportes Limache abriera la cuenta durante la primera parte.

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