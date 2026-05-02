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[VIDEO] Arce aprovechó feo error del arquero y marcó ante Deportes La Serena
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador de Universidad de Chile estuvo atento para anotar el 1-0.
El jugador de Universidad de Chile estuvo atento para anotar el 1-0.
El jugador de Universidad de Chile Agustín Arce aprovechó una salida en falso del arquero Eryin Sanhueza y anotó el 1-0 en el partido que mide a los azules con Deportes La Serena por la Copa de La Liga.
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