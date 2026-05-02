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[VIDEOS] Guerrero amplió a cinco la ventaja de U. de Chile ante La Serena
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante de Universidad de Chile vive una jornada inspirada.
El atacante de Universidad de Chile vive una jornada inspirada.
Maximiliano Guerrero amplió con un doblete la ventaja de Universidad de Chile en su visita a Deportes La Serena, por la Copa de La Liga, al marcar el 4-0 y el 5-0 en el Estadio La Portada.
Revisa los goles:
El 4-0, de Guerrero:
El 5-0, de Guerrero: