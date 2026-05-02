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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEOS] Guerrero amplió a cinco la ventaja de U. de Chile ante La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante de Universidad de Chile vive una jornada inspirada.

[VIDEOS] Guerrero amplió a cinco la ventaja de U. de Chile ante La Serena
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Maximiliano Guerrero amplió con un doblete la ventaja de Universidad de Chile en su visita a Deportes La Serena, por la Copa de La Liga, al marcar el 4-0 y el 5-0 en el Estadio La Portada.

Revisa los goles: 

El 4-0, de Guerrero:

El 5-0, de Guerrero:

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