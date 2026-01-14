Síguenos:
Y vuelven las mangas largas: Las camisetas 2026 de Universidad de Chile

Universidad de Chile y Adidas lanzaron este miércoles las camisetas 2026 del conjunto azul, con llamativos nuevos diseños, cada camiseta dejando en el pecho solo la U o el chuncho y el esperado regreso de los modelos manga larga, que por primera vez salen para la venta al público.

