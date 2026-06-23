Zaldivia tras renovar con la U: "Tenemos esa espina del campeonato"

Durante este martes, Universidad de Chile oficializó la renovación del contrato del defensa Matías Zaldivia, quien extendió su vínculo con el cuadro estudiantil hasta fines de 2027.

En conversación con los medios oficiales del elenco laico, el zaguero destacó que "a la edad que tengo, que sigan confiando en mí es muy importante. Es un lugar en el que, desde que llegué, me hicieron sentir cómodo la gente del club, el staff y con el tiempo la gente en el estadio y la calle, me hacen sentir su cariño. Era muy importante sellar el vínculo, que siga creciendo".

Sobre su estadía en la U, el central de 35 años sostuvo que "siempre digo que donde estoy me brindo al 100%. Este club me abrió las puertas y me trató de una manera muy sana, dan ganas de retribuir esas cosas. Me entregué siempre al 100 y esa es mi forma de ser, lo que me llevó a estar hoy acá y sellar este vínculo".

"Los resultados acompañaron en estos años, si bien me falta la espinita del torneo nacional, hemos logrado algunos títulos y tenemos que seguir por ese camino. Contento porque tenía muchas ganas de seguir acá y que se hay hecho realidad me deja muy tranquilo", agregó el argentino-chileno, haciendo referencia al Campeonato de 2024 que perdieron en las últimas fechas ante Colo Colo.

Por otra parte, el ex seleccionado criollo analizó el presente del equipo y admitió que "si bien fue un semestre medio irregular, estamos terceros y no tiramos la toalla nunca. Tenemos que ir partido a partido, tenemos un gran plantel que sufrimos algunas lesiones y eso nos desacomodó, pero este envión de ahora nos hace muy bien".

Asimismo, apuntó que "la Copa Chile te acerca a copas internacionales así que hay que disputarla con seriedad y ganarla. La segunda parte del torneo será dura, pero es un objetivo que venimos buscando hace mucho".

Por último, Zaldivia remarcó que "seguir ganando títulos, es lo más importante para nosotros y la gente. Nosotros como la gente tenemos esa espina del campeonato que estuvimos cerca estos años y esta segunda rueda la tomaremos con responsabilidad para pelear el título".