Universidad de Concepción fichó a Jorge Broun, excapitán de Rosario Central

Universidad de Concepción hizo oficial la contratación del arquero argentino Jorge Broun, quien se incorporó como nuevo refuerzo del Campanil para afrontar los próximos desafíos de la temporada.

El guardameta de 40 años llegó procedente de Rosario Central, club donde ejerció como capitán y estableció un registro de 279 partidos oficiales, con 92 vallas invictas.

Durante su etapa en el cuadro "Canalla", Broun conquistó la Primera División del fútbol argentino y la Copa de la Liga Profesional, sumando experiencia y liderazgo antes de iniciar su nuevo desafío en Concepción.

El arquero, conocido como "Fatura", también defendió las camisetas de Colón, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Deportes Antofagasta, elenco con el que tuvo su primera experiencia en el fútbol chileno.

Su trayectoria internacional incluyó un exitoso paso por Ludogorets de Bulgaria, equipo con el que ganó en dos oportunidades la Primera Liga de ese país, durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019.

Además, Broun se coronó campeón de la Supercopa de Bulgaria en 2018, ampliando un palmarés marcado por títulos en Argentina y Europa.

Universidad de Concepción destacó que su nuevo refuerzo aportará liderazgo, jerarquía y compromiso al plantel que afrontará el resto de la temporada.

"'Fatura' llega al Campanil para aportar con su liderazgo, jerarquía y compromiso, poniéndose al servicio del único campeón de Concepción", expresó el club durante su presentación.