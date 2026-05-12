[VIDEO] "¡Voló más que Marcianeke y Quique Neira juntos!": La publicación para tapadón en torneo ANFA

Una publicación del medio regional Cancha Digital TV se viralizó en las últimas horas tanto por su contenido como por el divertido mensaje que acompañó al video.

En medio del Regional de Clubes de ANFA de la Región de Los Lagos, un arquero local se estiró para sacar un potente disparo de media distancia provocando la publicación: "Milton Roa se lució con una atajada espectacular que ya da la vuelta en el fútbol regional", escribieron.

"¡Voló más que Marcianeke y Kike Neira (sic) juntos! Reflejos, seguridad y puro talento bajo los tres palos", añadió.

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