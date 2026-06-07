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Tópicos: Deportes | Gimnasia

Simone Biles reveló que fue hospitalizada y estuvo "a un paso de la muerte"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Fue una experiencia aterradora, si no la más aterradora de mi vida", expresó en redes sociales.

Simone Biles reveló que fue hospitalizada y estuvo
 EFE (Archivo)
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La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de siete medallas de oro olímpicas, reveló que fue ingresada recientemente, sin especificar el motivo, pero expresando que fue una situación de riesgo vital.

Biles, de 29 años, compartió una imagen en la red social de Instagram en la que aparece una de sus muñecas con varias pulseras de hospital, junto a un mensaje hablando de su estado de salud.

"No soy de las que comparten este tipo de cosas porque la privacidad tiene un gran valor en el mundo actual, pero estar a un paso de la muerte no estaba en mi lista de cosas que hacer a principios de semana. Fue una experiencia aterradora, si no la más aterradora de mi vida", dijo Biles, sin especificar el motivo de su ingreso.

"He pasado la semana en la cama descansando. Lo explicaré más adelante", comentó la gimnasta estadounidense, poseedora de siete títulos olímpicos y 23 títulos mundiales desde el inicio de su carrera.

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