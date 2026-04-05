Duco y las críticas por defender el rodeo: No es fácil leer la cantidad de hate, pero lo entiendo

La ministra del Deporte Natalia Duco dio su opinión tras los duros cuestionamientos que recibió, de ciudadanos y hasta deportistas, por su presencia y defensa al Campeonato Nacional de Rodeo, defendiendo la aparición en la Medialuna de Rancagua junto con expresar su postura ante las críticas.

"La visita al Champion fue una invitación como las múltiples que recibo de todas las federaciones que son parte del Comité Olímpico y que son parte de este ministerio. El rodeo es una federación más, reconocida por la ley, de las cuales yo me tengo que hacer cargo como ministra", señaló a La Tercera.

Además, señaló que pese a sus palabras sobre un "plan de desarrollo" para el rodeo, en realidad "no hay un compromiso de recursos de por medio, pero por supuesto que las puertas están abiertas".

"Fue súper impactante la cantidad de críticas que recibí. Soy una persona y creo que es la vez que más críticas he recibido. Me impactó mucho, pero las respeto, tal como sucedió en el caso del doping, y como me imagino que seguirá sucediendo por distintas cosas que diga", añadió sobre los fuertes cuestionamientos en torno a la actividad y el respaldo que recibió de la ministra.

"Siempre va a haber gente que esté de acuerdo y en contra. Al tomar una decisión como ministra, uno tiene que ser adulta y responsable. Una consecuencia de ser autoridad es que uno deja de ser la deportista, la ídola de Chile o la que todos quieren y pasa a ser un sujeto de críticas con justa razón, y creo que uno tiene que tomarlo con altura de miras", sumó

De todas formas, remarcó: "También soy humana y por supuesto que no es fácil leer la cantidad de hate, nunca me había pasado en mi vida, pero también lo entiendo y lo respeto".

Sobre si se siente más vigilada que otros ministros, Duco expuso que "sentir que hay una exigencia, una presión, a mí me hace rendir más. Que más personas estén preocupadas de lo que hago significa que algo he hecho en el fondo y yo agradezco la posición donde estoy".

"Todo lo que he hecho en mi vida, lo bueno, lo malo, aciertos y derrotas me han llevado donde estoy. No puedo no mirar mi historia y no reconocer lo que me ha enseñado. Por un lado, el dopaje significa que hoy día me critiquen. Tengo que asumirlo y no puedo negarlo. No puedo tapar el sol con un dedo, pero también esa experiencia me ha permitido ser psicóloga, ganar MasterChef, me ha permitido ser conocida, me ha permitido ser mamá y me ha permitido ser un mejor ser humano", repasó.

Finalmente, la ministra reafirmó que pese al lado bueno de las decisiones "también hay uno negativo que no se puede evadir y hay que enfrentarlo con madurez, y eso es lo que estoy haciendo. Si hay críticas hacia mi persona, las acepto porque también hay un origen de la crítica que es innegable. Pero, también a partir de ese rol, y a partir de esa crítica, soy la persona que soy, y eso yo no lo cambio por nada".