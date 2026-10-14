El ministro del Deporte, Francisco Riveros, entregó nuevos antecedentes sobre los daños provocados por las intensas lluvias en el Parque Estadio Nacional y confirmó que el Polideportivo, el Centro de Deportes de Combate y el Centro de Raqueta son las instalaciones más afectadas. La autoridad señaló que trabajan para establecer los plazos de recuperación de estos recintos, mientras que el Centro Acuático "Kristel Köbrich" y el Centro de Entrenamiento Paralímpico serán reabiertos durante los próximos días.

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