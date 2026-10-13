Entre 10 y 25 milímetros de agua cayeron este martes en menos de tres horas sobre la Región Metropolitana, desatando una emergencia con alerta roja, más de 40 mil clientes sin suministro eléctrico, pasos bajo nivel inundados, densas granizadas y una presunta nube tornádica en Estación Central.

En entrevista con Cooperativa, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Brufort explicó que el colapso vial respondió a una inestabilidad posfrontal cuya energía convectiva fue gatillada por temperaturas cercanas a los 20 °C registradas al mediodía.

"Lo más fuerte ya pasó. Se originó gracias a la temperatura, al calor que hubo en la tarde. Eso provocó que hubiera una gran energía convectiva que formó estos cúmulos y los chubascos intensos, los granizos, las tormentas eléctricas y también este evento tornádico que ocurrió en Estación Central. En general, en tres horas cayeron cerca de 20 milímetros en algunas estaciones en la Región Metropolitana", advirtió el experto.

La formación de granizo y su prolongada permanencia en las calles de comunas como Santiago Centro y el sector oriente también causó sorpresa en la ciudadanía. De acuerdo con Brufort, la combinación de corrientes térmicas y un desplome térmico posterior "es el mismo fenómeno que produce el evento tornádico y las tormentas eléctricas".

Hacia el final de la jornada, la DMC pronosticó que el evento continuará en declinación hacia la noche en el sector oriente, pasando gradualmente a nubosidad parcial, al tiempo que en regiones como Coquimbo las precipitaciones fueron mínimas (bajo los 5 milímetros) y el sistema ya concluyó su paso.

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