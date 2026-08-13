Municipios sellaron alianza para llevar el legado inclusivo de Santiago 2027 a todo Chile

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) firmó dos convenios de colaboración para incorporar activamente a los gobiernos locales en el desarrollo del deporte inclusivo y acercar a las comunidades el legado de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027. Los acuerdos fueron suscritos con Olimpiadas Especiales Chile y con el Comité Organizador Local del evento, que se realizará entre el 16 y el 24 de octubre de 2027.

La cita reunirá a más de 6.000 atletas de más de 170 países y será la primera edición de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales organizada en el hemisferio sur y América Latina.

Los convenios permitirán desarrollar capacitaciones para monitores y equipos municipales, clínicas y competencias, identificación y preparación de atletas, promoción de espacios deportivos inclusivos y la expansión del movimiento a las 16 regiones del país.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, destacó que el objetivo es traducir la inclusión en acciones concretas y fortalecer el trabajo de los municipios. En la misma línea, la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso, afirmó que el acuerdo representa un paso importante para que el deporte se transforme en una herramienta que permita construir comunidades más inclusivas y generar oportunidades de participación para personas con discapacidad intelectual.

El trabajo conjunto también fortalecerá el Programa de Regiones Anfitrionas, que permitirá a las delegaciones internacionales recorrer distintas zonas del país antes de las competencias. El director ejecutivo del Comité Organizador Local, Rodrigo Gardella, explicó que los municipios podrán postular a iniciativas disponibles en Santiago2027.org, entre ellas solicitudes de entradas para las competencias y la participación en el programa de regiones anfitrionas.

El alcalde de Temuco y presidente de la comisión de Deportes de la ACHM, Roberto Neira, destacó que los convenios entregarán herramientas para avanzar en un deporte más accesible e inclusivo desde las comunas.

La jornada incluyó además el lanzamiento oficial del Primer Congreso Nacional del Deporte y Municipalismo, iniciativa impulsada por la Comisión de Deportes de la ACHM que reunirá a autoridades, municipios, organizaciones deportivas, instituciones y especialistas. Con estas acciones, la organización busca que Santiago 2027 deje capacidades instaladas en los territorios, amplíe las oportunidades de participación y fortalezca una cultura deportiva inclusiva en las distintas comunas del país.