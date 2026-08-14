Vocero de Gobierno: Valoramos el trabajo de la exministra Duco durante estos meses

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, comentó la renuncia de Natalia Duco al Ministerio del Deporte y valoró el trabajo que realizó la exatleta al mando de la cartera.

"No entraré en detalles, pero aquí hay una exministra de Estado que consideró conveniente presentar su renuncia al Gobierno. El Gobierno la ha aceptado y nosotros valoramos su trabajo en estos meses y esperamos contar con ella en próximos desafíos", dijo este viernes es Alvarado en diálogo con la prensa.

"Siempre en una gestión hay diferentes elementos de juicio que llevan a las personas a ponderar su ejercicio en el cargo y ambos (Duco y el también renunciado Andrés Otero) han determinado que era mejor dar un paso al costado", añadió.

Duco dejó su cargo la noche de ayer jueves en medio de la polémica desatada por la denuncia en su contra ante la Contraloría General de la República por el uso de un auto fiscal para asistir a una actividad recreativa, y se espera que este mismo viernes el Presidente José Antonio Kast nombre a su sucesor o sucesora.