Kast anunció mesa de trabajo para que "todos los grandes clubes" tengan estadio propio

El Presidente José Antonio Kast anunció en su Cuenta Pública la creación de una mesa de trabajo para impulsar un plan de recintos deportivos en Chile, con el objetivo de acelerar infraestructura regional y aportar a que los "grandes clubes" tengan estadio propio.

El Mandatario incluyó el anuncio en un bloque dedicado al deporte, donde también destacó la recién promulgada Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, aprobada transversalmente, y afirmó que la normativa marca "un antes y un después para el fútbol chileno".

"El deporte también es fundamental para fortalecer nuestro desarrollo social. La recién promulgada Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, aprobada transversalmente, marca un antes y un después para el fútbol chileno. Con esta normativa, fortalecemos la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como la multipropiedad, los conflictos de interés y la opacidad en la propiedad de las instituciones", señaló.

"Esta ley protege a los hinchas y permite que el deporte profesional se desarrolle con reglas claras, responsabilidad y confianza. Además, como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar el plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio para desarrollar sus actividades", agregó.

Kast también apuntó al rol del Estado en este tipo de iniciativas: "¿Cómo puede contribuir el Estado al impulso de la infraestructura deportiva, cultural y tecnológica en el país? Convirtiéndose en un articulador de estas grandes iniciativas y comprometiendo la acción ágil y decisiva del Estado en su ámbito de responsabilidad".

"Destrabar la burocracia no solo sirve para el desarrollo económico, sino también para potenciar la innovación social, educativa, deportiva y cultural", añadió el Presidente, antes de profundizar en el valor formativo de la actividad física.

"Pero el deporte es mucho más que eso. Es una escuela de carácter. Enseña disciplina, perseverancia, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto por las reglas y capacidad de superación. Queremos que el deporte acompañe a las personas durante toda la vida. Desde la infancia hasta la vejez", sostuvo.

"Porque el deporte no solo forma mejores deportistas; forma mejores personas y fortalece el tejido social de Chile", cerró el Mandatario en el apartado deportivo de su discurso.