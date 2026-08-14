Presidente Kast tras salida de Duco: Es un error que cualquiera puede cometer

El Presidente José Antonio Kast se refirió este viernes a la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte durante la ceremonia de cambio de gabinete realizada en La Moneda. En la instancia, el Mandatario dio la bienvenida a Francisco Riveros Cantuarias, quien asumió la conducción de la cartera.

Al despedir a Duco, Kast valoró el trabajo realizado desde el comienzo de su Gobierno. "Quiero agradecerle a Natalia Duco su compromiso, su lealtad, su trabajo incansable", expresó el jefe de Estado, quien además recordó las primeras conversaciones que sostuvo con la exatleta antes de incorporarla a su gabinete.

"Hay veces en que podemos cometer un error y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces casi inentendibles, pero son las normas que hoy nos rigen y que hemos planteado que hay que aplicarlas, pero es un error que cualquiera puede cometer", agregó.

"A veces quienes nos tienen que aconsejar no nos aconsejan tan bien, o quienes organizan algo a veces no plantean tan bien el cómo se hace y frente a eso uno tiene que tomar decisiones difíciles, dolorosas, pero eso no quita el respeto hacia las personas que lo han dado todo", complementó.

La salida de Duco se produjo tras la controversia generada por el uso de un vehículo fiscal para asistir el 23 de abril a una actividad con funcionarios del Ministerio del Deporte.

La respuesta entregada a Contraloría describió el encuentro como una reunión de trabajo, mientras posteriormente se conoció un registro de la jornada en el que aparecían un asado y karaoke. La exlanzadora de la bala dejó el cargo después de poco más de cinco meses como ministra y también renunció el subsecretario del Deporte, Andrés Otero.

En su reemplazo asumió Francisco Riveros Cantuarias, abogado que se desempeñaba como asesor de la Presidencia y que cuenta además con experiencia vinculada al deporte. Entre sus antecedentes figura su paso como gerente general y director de Palestino, además de labores relacionadas con la organización deportiva en Santiago 2023.