LIV Golf desmintió cierre del circuito y aseguró continuidad de la temporada

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, aseguró que la temporada del circuito continuará "exactamente como estaba previsto, sin interrupciones y a toda máquina", y tildó de "especulaciones" las informaciones que apuntaban a una posible decisión del fondo soberano saudí de retirar su millonaria inversión.

A través de un correo electrónico enviado a su equipo, el directivo desmintió el cierre de la liga y enfrentó las dudas sobre el posible recorte de presupuesto por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF). "Quiero ser claro: Nuestra temporada continúa exactamente como estaba previsto", recalcó en su mensaje.

Los cuestionamientos surgieron tras algunas publicaciones que aseguraban que el PIF planeaba dar un paso al costado en la competición que nació en 2022 para rivalizar con PGA Tour. Al respecto, O'Neil fue enfático: "El ruido que oyes es simplemente el sonido de un movimiento que está funcionando. Acéptalo. Somos pioneros y, aunque el camino no siempre es fácil, el destino vale la pena cada kilómetro".

El ejecutivo garantizó que la campaña se completará con normalidad y destacó que la organización, donde compiten figuras como el chileno Joaquín Niemann, el español Jon Rahm y los estadounidenses Bryson DeChambeau y Phil Mickelson, tiene "toda la energía de una organización que es más grande, más ruidosa y más influyente que nunca antes".