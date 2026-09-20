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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Joaquín Niemann lamentó una irregular jornada que le dejó lejos del título en el DP World Tour

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El golfista chileno llegó a quedar a solo un tiro de la cima durante la jornada dominical en Wentworth.

Joaquín Niemann lamentó una irregular jornada que le dejó lejos del título en el DP World Tour
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El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una irregular jornada que lo alejó del título del DP World Tour que se disputó en el club Wentwoth en Virginia Water de Surrey en Inglaterra, quedando empatado en el T21 con el irlandés Lowry Shane.

El talagantino inició su recorrido con cinco birdies entre las banderas 2 y 8 para colocarse a solo un golpe de los líderes, pero un triple bogey en el hoyo 9 (par 4) frenó abruptamente su cometido.

Durante la segunda mitad del trazado, el nacional anotó dos nuevos bogeys y un birdie que le impidieron recuperar terreno, entregando una tarjeta dominical de 72 golpes y cerrando con un total de 277 (-11).

El título del certamen británico quedó en manos del estadounidense J.J. Spaun con un acumulado de 271, con 17 golpes bajo el par, superando por dos tiros a sus más cercanos perseguidores y dejando a Niemann a seis de distancia.

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