Joaquín Niemann no pasó zozobras en Italia y va por el título este domingo

Una correcta actuación tuvo este sábado el golfista nacional Joaquín Niemann en el Abierto de Italia, certamen perteneciente al DP World Tour, posicionándose en la parte alta del certamen.

El chileno llegaba como líder de la competición pero no pudo sostener dicha ubicación después de firmar el par de la cancha producto de seis birdies (hoyos 1,2,5,7,8 y 17) e igual número de bogeys (hoyos 3,10,11,12,15 y 18).

Sin embargo, de todas maneras el talagantino sostuvo su puntaje de -15, quedando a solo dos impactos del nuevo puntero de la tabla, el español Eugenio López-Chacarra (-17).