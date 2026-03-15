Niemann desperdició tres golpes de ventaja y quedó cuarto del LIV de Singapur
Las precipitaciones afectaron al chileno, quien quedó sin bicampeonato.
Las precipitaciones afectaron al chileno, quien quedó sin bicampeonato.
El golfista nacional Joaquín Niemann estuvo cerca de lograr el bicampeonato en el LIV Tour de Singapur, pero la lluvia se hizo presente y pulverizó las chances del chileno de revalidar el título obtenido en 2025.
El talagantino llegaba a la ronda final igualado en la cima de la clasificación y en la primera vuelta logró anotarse con cuatro birdies (hoyos 1, 2, 6 y 7), los cuales le permitieron obtener tres golpes de ventaja sobre su más cercano perseguidor.
Pero entonces las precipitaciones llegaron y mermaron el ritmo que estaba teniendo el criollo, quien perdió la concentración y lamentó tres bogeys (12, 15 y 18) que lo privaron de toda chance de levantar su primer título de la temporada.
De hecho, "Joaco" finalizó en el cuarto puesto marcando una tarjeta de -11, a tres golpes del nuevo monarca, el estadounidense Bryson DeChambeau, quien venció en el desempate al canadiense Richard T. Lee.
Niemann tampoco pudo festejar en la competencia por equipos, donde junto a sus compañeros de Torque GC, Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, terminó cuarto con una papeleta acumulada de -19, muy por debajo de 4Aces GC (-27).