Niemann desperdició tres golpes de ventaja y quedó cuarto del LIV de Singapur

El golfista nacional Joaquín Niemann estuvo cerca de lograr el bicampeonato en el LIV Tour de Singapur, pero la lluvia se hizo presente y pulverizó las chances del chileno de revalidar el título obtenido en 2025.

El talagantino llegaba a la ronda final igualado en la cima de la clasificación y en la primera vuelta logró anotarse con cuatro birdies (hoyos 1, 2, 6 y 7), los cuales le permitieron obtener tres golpes de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Pero entonces las precipitaciones llegaron y mermaron el ritmo que estaba teniendo el criollo, quien perdió la concentración y lamentó tres bogeys (12, 15 y 18) que lo privaron de toda chance de levantar su primer título de la temporada.

De hecho, "Joaco" finalizó en el cuarto puesto marcando una tarjeta de -11, a tres golpes del nuevo monarca, el estadounidense Bryson DeChambeau, quien venció en el desempate al canadiense Richard T. Lee.

Niemann tampoco pudo festejar en la competencia por equipos, donde junto a sus compañeros de Torque GC, Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, terminó cuarto con una papeleta acumulada de -19, muy por debajo de 4Aces GC (-27).