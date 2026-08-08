Niemann sostuvo el liderato e irá por el título en la última jornada del LIV de Nueva York

El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una irregularidad jornada este sábado en el LIV de Nueva York, aunque pudo sostener su liderato y este domingo irá por el título en la última jornada.

Niemann tuvo una mala salida (comenzó con un doble bogey) y cerró la jornada con 70 golpes (uno bajo para y solo cinco birdies), acumulando un total de -14 en el leaderboard.

La ventaja es estrecha con su más cercano perseguidor, el estadounidense Harold Varner, quien tuvo una gran jornada, con -6 golpes y un acumulado de -12 en su tarjeta.

Este domingo, Niemann intentará mantener esa ventaja en la última jornada para conquistar el título, el segundo del año en el LIV Golf, tras el que ganó en Corea del Sur en mayo pasado, y el noveno de su carrera en este circuito.