Argentina derrotó a Países Bajos y se alzó campeón del Mundial de Hockey Césped femenino

Argentina derrotó en los shoot-outs a Países Bajos tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y se alzó como nueva campeona del Mundial de Hockey sobre césped.

La gran figura del conjunto trasandino fue la guardameta Cristina Cosentino, quien fue clave al atajar tres lanzamientos para darle el título a su país.

De esta manera Las Diablas tomaron revancha de la final perdida ante las neerlandesas en 2022 y sellaron su tercera corona de la historia, tras las conseguidas en Perth 2002 y Rosario 2010.

En el partido previo a la final, Bélgica se quedó con el tercer lugar tras imponerse a Australia, que por segunda vez en su historia se quedó con el bronce.