13:02 - | En tenis femenino la mejor es Antonia Vergara

13:01 - | Joaquín Chulchill es galardonado en taekwondo

13:00 - | Noel de la Torre es el mejor en surf nacional

12:59 - | Giselle Delgado y Anita Pinto reciben el premio en squash

12:58 - | Nicolás Saab es galardonado en rugby

12:57 - | Gustavo Valdebenito y Felipe Gercés reciben el galardón de rodeo

12:57 - | Antonio y Melita Abraham son reconocidad como las mejores en remo

12:57 - | Felipe Vercellino es el mejor en polo

12:56 - | El mejor en pentatlón moderno es Vicente Valderrama

12:56 - | En pelota vasca se consagró Javier Villalón

12:55 - | En patín carrera es reconocido el campeón mundial Raúl Pedraza

12:55 - | Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman son los ganadores en navegación a vela

12:53 - | Abre el cuarto grupo Kristel Kobrich con el premio en natación

12:53 - | Culmina la entrega de premios al tercer grupo

12:52 - | José Ignacio Cornejo es reconocido en motociclismo

12:52 - | En lucha ganó Virginia Jiménez

12:51 - | En karate masculino se consagra Tomás Freire

12:50 - | Valentina Toro se consagró como la mejor en karate femenino

12:49 - | La ganadora en judo es la oriunda de Peñalolen, Mary Dee Vargas

12:49 - | Joaquín Pinares es el ganador en hockey patín

12:49 - | En hockey césped masculino se consagra Juan Ignacio Amoroso

12:48 - | En hockey césped femenino es reconocida Manuel Urroz

12:48 - | Héctor Berríos ganó en hípica

12:47 - | Arley Méndez es reconocido en halterofilia

12:47 - | El golfista Joaquín Niemann es el mejor de su disciplina

12:46 - | En gimnasia es reconocido Luciano Letelier

12:45 - | Finaliza la segunda parte

12:45 - | En fútbol masculino, Erick Pulgar se consagra como el mejor

12:45 - | Mary Valencia es reconocida como la mejor jugadora de fútbol femenino

12:44 - | Junior Bórquez es el mejor jugador amateur de fútbol

12:44 - | Henrik Von Appen ganó en sky

12:43 - | En sky naútico es galardonado Matías González

12:43 - | Vicente Otayza ganó el premio en esgrima

12:42 - | En la categoría ecuestre es reconocida Trinidad Soffia

12:42 - | Su hermano, Martín es el ganador de la sección masculina de mountain bike

12:41 - | Catalina Vidaurre ganó en la categoría de mountain bike

12:40 - | En la categoría masculina de BMX se queda con el premio José Cedano

12:40 - | En BMX femenino se consagra Macarena Pérez

12:39 - | Asimismo, en ciclismo masculino es Jacob Decar quien ganó el premio

12:39 - | Catalina Soto recibe el reconocimiento en ciclismo femenino

12:39 - | El ministro del Deporte Jaime Pizarro entregará los siguientes premios

12:38 - | Finaliza la entrega de premios al primer grupo

12:37 - | María José Mailliard es retribuida por su gran desempeño en canotaje

12:37 - | Joseph Cherkashyn es el mejor boxeador profesional masculino

12:37 - | Mientras que Daniela Asenjo es la mejor en boxeo profesional

12:36 - | Denisse Bravo recibe premio en boxeo amateur

12:36 - | Franco Barbano y Sabrina Polito son galardonados en bochas

12:35 - | Sebastián Herrera es el mejor en baloncesto y es su padre quien recibe el premio

12:35 - | Erwin Feuchtmann es reconocido en balonmano

12:34 - | En automovilismo recibe el premio Nicolás Ambiado de 17 años

12:34 - | Claudio Romero es reconocido en atletismo masculino

12:32 - | Cristóbal Hernríquez es el ganador del reconocimiento en ajedrez y es su padre quien recibe el premio. En Atletismo, Martina Wall es galardonada

12:27 - | Karen Gallardo (Lanzamiento de disco) recibe el reconocimiento a la trayectoria de manos de Lorena Talma y Pablo Díaz de Arcos Dorados McDonalds

12:25 - | Lorena Talma, gerenta de Comunicaciones de Arcos Dorados McDonalds entregará unas palabras

12:20 - | Recuerda que puedes seguir la transmisión por YouTube

12:18 - | "El salto de calidad del deporte chileno tiene que ver con una política de Estado"

12:18 - | Toma la palabra el presidente del CDP, Pablo Vargas

12:14 - | El primer reconocimientos es en nombre de referentes del deporte chileno que nos dejaron durante este año

12:13 - | Desde 1951 que se realiza este reconocimiento

12:12 - | Los animadores de la jornada serán Andrea Hernández y Gustavo Huerta

11:59 - | La ceremonia comienza con un video de deportistas nacionales