La premiación del Mejor de los Mejores del Círculo de Periodistas Deportivos
Este lunes el Círculo de Periodistas Deportivos realiza la premiación de los Mejores Deportistas de 2025. La ceremonia se lleva a cabo en el Teatro Municipal de Las Condes.
13:02 - | En tenis femenino la mejor es Antonia Vergara
13:01 - | Joaquín Chulchill es galardonado en taekwondo
13:00 - | Noel de la Torre es el mejor en surf nacional
12:59 - | Giselle Delgado y Anita Pinto reciben el premio en squash
12:58 - | Nicolás Saab es galardonado en rugby
12:57 - | Gustavo Valdebenito y Felipe Gercés reciben el galardón de rodeo
12:57 - | Antonio y Melita Abraham son reconocidad como las mejores en remo
12:57 - | Felipe Vercellino es el mejor en polo
12:56 - | El mejor en pentatlón moderno es Vicente Valderrama
12:56 - | En pelota vasca se consagró Javier Villalón
12:55 - | En patín carrera es reconocido el campeón mundial Raúl Pedraza
12:55 - | Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman son los ganadores en navegación a vela
12:53 - | Abre el cuarto grupo Kristel Kobrich con el premio en natación
12:53 - | Culmina la entrega de premios al tercer grupo
12:52 - | José Ignacio Cornejo es reconocido en motociclismo
12:52 - | En lucha ganó Virginia Jiménez
12:51 - | En karate masculino se consagra Tomás Freire
12:50 - | Valentina Toro se consagró como la mejor en karate femenino
12:49 - | La ganadora en judo es la oriunda de Peñalolen, Mary Dee Vargas
12:49 - | Joaquín Pinares es el ganador en hockey patín
12:49 - | En hockey césped masculino se consagra Juan Ignacio Amoroso
12:48 - | En hockey césped femenino es reconocida Manuel Urroz
12:48 - | Héctor Berríos ganó en hípica
12:47 - | Arley Méndez es reconocido en halterofilia
12:47 - | El golfista Joaquín Niemann es el mejor de su disciplina
12:46 - | En gimnasia es reconocido Luciano Letelier
12:45 - | Finaliza la segunda parte
12:45 - | En fútbol masculino, Erick Pulgar se consagra como el mejor
12:45 - | Mary Valencia es reconocida como la mejor jugadora de fútbol femenino
12:44 - | Junior Bórquez es el mejor jugador amateur de fútbol
12:44 - | Henrik Von Appen ganó en sky
12:43 - | En sky naútico es galardonado Matías González
12:43 - | Vicente Otayza ganó el premio en esgrima
12:42 - | En la categoría ecuestre es reconocida Trinidad Soffia
12:42 - | Su hermano, Martín es el ganador de la sección masculina de mountain bike
12:41 - | Catalina Vidaurre ganó en la categoría de mountain bike
12:40 - | En la categoría masculina de BMX se queda con el premio José Cedano
12:40 - | En BMX femenino se consagra Macarena Pérez
12:39 - | Asimismo, en ciclismo masculino es Jacob Decar quien ganó el premio
12:39 - | Catalina Soto recibe el reconocimiento en ciclismo femenino
12:39 - | El ministro del Deporte Jaime Pizarro entregará los siguientes premios
12:38 - | Finaliza la entrega de premios al primer grupo
12:37 - | María José Mailliard es retribuida por su gran desempeño en canotaje
12:37 - | Joseph Cherkashyn es el mejor boxeador profesional masculino
12:37 - | Mientras que Daniela Asenjo es la mejor en boxeo profesional
12:36 - | Denisse Bravo recibe premio en boxeo amateur
12:36 - | Franco Barbano y Sabrina Polito son galardonados en bochas
12:35 - | Sebastián Herrera es el mejor en baloncesto y es su padre quien recibe el premio
12:35 - | Erwin Feuchtmann es reconocido en balonmano
12:34 - | En automovilismo recibe el premio Nicolás Ambiado de 17 años
12:34 - | Claudio Romero es reconocido en atletismo masculino
12:32 - | Cristóbal Hernríquez es el ganador del reconocimiento en ajedrez y es su padre quien recibe el premio. En Atletismo, Martina Wall es galardonada
12:27 - | Karen Gallardo (Lanzamiento de disco) recibe el reconocimiento a la trayectoria de manos de Lorena Talma y Pablo Díaz de Arcos Dorados McDonalds
12:25 - | Lorena Talma, gerenta de Comunicaciones de Arcos Dorados McDonalds entregará unas palabras
12:20 - | Recuerda que puedes seguir la transmisión por YouTube
12:18 - | "El salto de calidad del deporte chileno tiene que ver con una política de Estado"
12:18 - | Toma la palabra el presidente del CDP, Pablo Vargas
12:14 - | El primer reconocimientos es en nombre de referentes del deporte chileno que nos dejaron durante este año
12:13 - | Desde 1951 que se realiza este reconocimiento
12:12 - | Los animadores de la jornada serán Andrea Hernández y Gustavo Huerta
11:59 - | La ceremonia comienza con un video de deportistas nacionales
11:58 - | Este lunes se da a conocer al Mejor de los Mejores del deporte nacional, premio que se entrega por el Círculo de Periodistas Deportivos en el Teatro Municipal de Las Condes