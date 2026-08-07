Benjamín Herrera competirá lesionado para defender liderato invicto del Nacional de Enduro

El piloto chileno Benjamín Herrera afrontará este fin de semana la séptima y octava fecha del Campeonato Nacional de Enduro FIM Chile 2026, pese a sufrir una fractura en la escápula izquierda hace una semana.

La competencia se desarrollará este 8 y 9 de agosto en el Parque Las Palmas, en la Región de Valparaíso, donde el talquino buscará sumar los puntos necesarios para conservar el liderato que mantiene de forma invicta durante toda la temporada.

La lesión modificó el objetivo de Herrera para esta doble jornada. El piloto priorizará completar las pruebas y conservar la ventaja obtenida durante las fechas anteriores del certamen.

Benjamín Herrera buscará defender el liderato pese a su fractura

"Trataré de defender el campeonato sumando puntos, ya que queda poco y voy invicto. Entonces tengo una ventaja con el segundo lugar, pero me toca ir a terminar más que a ganar por mi lesión. Esa será mi meta en esta fecha", explicó Herrera.

El nacional se mostró además optimista respecto de su estado físico: "Me venía sintiendo muy preparado, pero son cosas que pasan, cosas del deporte y por lo menos no es nada grave y me debería permitir terminar la carrera".

¿Qué viene para Benjamín Herrera después del Nacional de Enduro?

Después de la competencia, Herrera continuará su proceso de fisioterapia con el objetivo de recuperar completamente la zona afectada y retomar su planificación deportiva.

Entre sus próximos desafíos aparece un entrenamiento de rally de Roadbook en Copiapó, como preparación para su participación en el Sprint Cup programado para el último fin de semana de agosto.