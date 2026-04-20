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Tópicos: Deportes | Motociclismo | Pilotos

Benjamín Herrera ganó ambas fechas del Nacional de Enduro en Picarquín

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto chileno se impuso en el arranque de la temporada y tomó ventaja en la lucha por el título.

Benjamín Herrera ganó ambas fechas del Nacional de Enduro en Picarquín
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El piloto chileno Benjamín Herrera, actual campeón, ganó las dos primeras fechas del Campeonato Nacional de Enduro, disputadas el pasado fin de semana en Picarquín, en el inicio de la temporada.

Compitiendo en la categoría Pro 450, el corredor utilizó una motocicleta de 450 cc como parte de su preparación para el rally y logró imponerse en ambas jornadas.

"El primer día estuvo más peleado y me costó agarrar la velocidad del enduro, ya que estamos metiéndole al rally y al campo más abierto. Volver al cerro con motos más chicas te deja un poco más lento, pero contento por haberlo sacado adelante. El segundo día estuve más a tono y gané todas las especiales", señaló.

Con estos resultados, Benjamín Herrera tomó ventaja en la tabla y ratificó su condición de favorito para revalidar el título, mientras continúa su preparación en rally con entrenamientos en Iquique.

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