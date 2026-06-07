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Tópicos: Mundo | Irán

Pese a la presión de Trump, Israel finalmente bombardeó objetivos militares en Irán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las Fuerzas Armadas hebreas atacaron sectores del centro y oeste del territorio persa tras la oleada de proyectiles lanzados previamente por Teherán.

El mandatario estadounidense le había solicitado telefónicamente a Benjamín Netanyahu posponer la réplica para priorizar las negociaciones del acuerdo de paz.

Pese a la presión de Trump, Israel finalmente bombardeó objetivos militares en Irán
 EFE (referencial)

La agencia iraní Fars informó de explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz.

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El Ejército de Israel informó este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra el Estado hebreo como represalia por los bombardeos al Líbano.

"La Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares (...) en el oeste y centro de Irán", apuntó la institución castrense en un mensaje publicado en su perfil de Telegram, sin añadir más detalles.

Por su parte, la agencia de noticias iraní Fars informó en sus redes sociales de explosiones en zonas de las ciudades iraníes de Teherán, Isfahán y Tabriz.

La ofensiva israelí llega tras el lanzamiento este domingo por parte de Irán de varias oleadas de misiles contra Israel, informó la televisión estatal iraní, que ponen en riesgo las negociaciones impulsadas por EE.UU. para frenar la guerra en Oriente Medio.

Los misiles iraníes fueron lanzados tras el ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo. Israel aseguró que se trató de una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá.

Irán ya había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EE.UU. el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán.

La reanudación de las hostilidades pone en aprietos el éxito de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, por lo que el presidente Donald Trump se apresuró a decir que pediría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no responda la ofensiva.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró el mandatario por teléfono a un reportero del medio Axios.

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