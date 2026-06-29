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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¿Cuándo y dónde ver el choque entre Francia y Suecia por 16avos del Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los galos buscarán imponer su jerarquía ante los escandinavos.

¿Cuándo y dónde ver el choque entre Francia y Suecia por 16avos del Mundial 2026?
 EFE
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Francia y Suecia medirán fuerzas en New Jersey por el sexto partido de los dieciseisavos de final en el Mundial de Norteamérica.

El duelo está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) en el MetLife Stadium y será transmitido en TV abierta por la señal de Chilevisión; en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming por Paramount+.

"Les Bleus" buscarán afirmar su papel como favorito tras finalizar punteros en el Grupo I, siendo liderados por futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Michael Olise.

Por otro lado, el conjunto escandinavo clasificó tras ser uno de los mejores terceros del certamen, sembrando dudas tras caer goleado 5-1 por Países Bajos, pese a tener figuras como Viktor Gyokeres y Alexander Isak.

El duelo será oficiado por el neerlandés Danny Makkelie.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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