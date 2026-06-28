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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Brasil y Japón en 16avos del Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sudamericanos y asiáticos protagonizan uno de los duelos estelares del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Brasil y Japón en 16avos del Mundial 2026?
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Brasil y Japón protagonizarán este lunes uno de los duelos estelares de la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrenten en Houston, en el segundo partido de los dieciseisavos de final.

El choque está programado para empezar a las 13:00 horas (17:00 GMT) en el NRG Stadium y tendrá transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión; en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming en las plataformas Disney+Premium y Paramount+.

El Scratch, pentacampeón del mundo, clasificó como puntero del Grupo C y está con la presión de responder como favorito, considerando que el último título lo ganó hace 24 años.

Los nipones, por su lado, terminaron en el segundo lugar del Grupo F y quieren dar el golpe ante los brasileños, para consolidar el crecimiento futbolístico del país oriental.

El duelo será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani.

Todos los detalles los podrás escuchar en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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