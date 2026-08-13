Celdas individuales y 1.500 cámaras: Así es la cárcel de la "Operación Cancerbero"

Hasta "La Laguna", considerada por las autoridades como la cárcel "más segura del país", serán trasladados este jueves 687 reos de alta peligrosidad en el marco de la denominada "Operación Cancerbero" de Gendarmería y Carabineros.

Con transmisión en vivo del traslado, el operativo ocupó la pauta del Gobierno en la mañana de este jueves. Hasta el penal llegó el Presidente José Antonio Kast, quien destacó que "es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario".

El moderno centro penitenciario, ubicado en el sector Panguilermo, a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Talca (Región del Maule), fue inaugurado en enero de 2025 por el expresidente Gabriel Boric junto al entonces titular de Justicia, Jaime Gajardo.

El penal cuenta con una superficie construida de más de 63 mil metros cuadrados y 14 módulos de reclusión. Una vez terminada su etapa de finalización, puesto que será habilitado de manera progresiva, tendrá una capacidad máxima de 2.320 plazas.

"La infraestructura del Centro Penitenciario Talca permite altos niveles de segmentación de la población penal a través de 14 módulos, lo que permitirá separar a las personas según calidad procesal (condenados e imputados), nivel de compromiso delictual, condiciones especiales y género", informó el Gobierno.

"El recinto penal con mayor tecnología"

El recinto cuenta con módulos de máxima seguridad con celdas individuales y locutorios para visitas que impiden el contacto físico.

En los módulos para personas privadas de libertad de bajo y mediano compromiso delictual existen celdas individuales y colectivas, sala para clases y talleres, salas de visitas y talleres laborales.

Asimismo, la cárcel de Talca será el recinto penal con mayor tecnología implementada para la gestión de vigilancia y seguridad una vez iniciada la operación total.

Dispondrá de más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, tres escáner corporales, tres equipos de detección de drogas y explosivos y un sistema de gestión de telecomunicaciones para bloqueos de celulares.