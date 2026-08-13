La totalidad de la comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta, quedó sin suministro eléctrico debido a un incendio registrado durante la mañana de este jueves en una subestación de la empresa Engie. De acuerdo con la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la interrupción afecta a 5.007 clientes, agregando que el incendio estructural se encuentra controlado y que en el lugar trabajan Bomberos, Carabineros, personal municipal y equipos de CGE.

La distribuidora explicó que la falla tuvo su origen en instalaciones de transmisión de Engie externas a sus redes y encargadas de abastecer eléctricamente a Mejillones.

El siniestro provocó la activación de los sistemas de protección y la posterior interrupción del servicio, pero hasta las 11:00 horas no se había informado un horario estimado para la reposición de la electricidad.

Engie detalló que "un amago de incendio" se registró a las 6:36 horas en la Subestación Mejillones y "la situación fue controlada oportunamente por Bomberos".

"Equipos especializados se encuentran trabajando en terreno para completar las labores necesarias para avanzar en la reposición total del suministro a la brevedad posible", agregó la empresa, que dijo "lamentar los inconvenientes".

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