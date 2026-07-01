¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Estados Unidos y Bosnia en los 16avos del Mundial?

El anfitrión Estados Unidos enfrenta este miércoles a Bosnia y Herzegovina en el duelo estelar de la jornada de 16avos de final del Mundial 2026 que se celebra en Norteamérica.

El duelo está pactado para las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Levi's Stadium de Santa Clara y tendrá transmisión en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.

Los bosnios clasificaron como mejores terceros del Grupo B, mientras que Estados Unidos avanzó como líder del Grupo D, aunque dejó dudas tras la derrota con Turquía.

El ganador de este compromiso enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Senegal y Bélgica.

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