¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Sudáfrica y Canadá en 16avos de final del Mundial?

Sudáfrica y Canadá animarán el primer duelo de dieciseisavos de final de una Copa del Mundo, tras terminar segundos en sus respectivos grupos, además será el primer cruce eliminatorio de esta edición, el Mundial 2026 de Norteamérica.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles y la transmisión por TV estará a cargo de DSports y en streaming por la plataforma Paramount+.

El cuadro africano fue la sorpresa en el Grupo A, tras conseguir una victoria clave en la última fecha ante Corea del Sur, que le permitió jugar este tipo de instancias por primera vez en su historia.

Por su parte, Canadá que es uno de las anfitriones, sufrió una derrota ante Suiza en la tercera fecha, que lo obligó a salir de su país para disputar este encuentro.

Podrás seguir el encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.