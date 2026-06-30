Firme candidata: Francia aplastó a Suecia y se metió en los octavos de final del Mundial

La selección de Francia ratificó su condición de favorita en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse este martes con autoridad por 3-0 ante Suecia, resultado que le otorga la clasificación a los octavos de final de la competición.

Con una exhibición de contundencia en el ataque y con Kylian Mbappé como gran figura, el conjunto galo logró asegurar su presencia en la siguiente fase de eliminación directa.

Pese a una gran cantidad de llegadas previas, el primer gol de la jornada se dio a los 45 minutos. Tras un córner en corto y una triangulación con Dembélé, Mbappé venció la resistencia del arquero sueco Jacob Widell Zetterström con un remate cruzado.

La estrella del Real Madrid alcanzó las seis anotaciones e igualó los registros actuales del astro argentino. (FOTO: EFE)

El delantero del Real Madrid dedicó el tanto a su entrenador, Didier Deschamps, quien atraviesa un momento personal difícil tras el fallecimiento de su madre.

Aunque los focos suelen buscar al "10", la actuación de Michael Olise fue una de las destacadas del partido. El joven talento comandó cada transición ofensiva y estuvo a punto de firmar el gol del torneo con una tijera espectacular que se estrelló en la madera.

Su visión de juego fue la llave que abrió el cerrojo sueco. Olise no solo asistió a Barcola para el segundo tanto en el minuto 53, sino que regaló una asistencia filtrada de alta precisión para que Mbappé cerrara la cuenta en el 74.

Con cinco asistencias en lo que va de cita mundialista, Olise se posiciona como el máximo asistente y pieza clave en el esquema de Deschamps.

Bradley Barcola sentenció el encuentro durante la segunda mitad aprovechando un servicio preciso. (FOTO: EFE)

Mbappé acecha los récords de Messi

Mbappé, en tanto, sigue escribiendo su nombre en los libros de historia. Con su doblete ante los escandinavos, el delantero ya suma seis goles en esta edición, igualando la marca de Lionel Messi en el presente torneo.

Pero el dato más relevante es su escalada en la tabla histórica: el astro se encuentra ahora a tan solo un gol de alcanzar la cifra histórica de anotaciones del capitán argentino en los Mundiales.

Tras el pitido final, las miradas se dirigen a Filadelfia. Francia buscará el pase a cuartos de final el próximo 4 de julio frente a Paraguay. El conjunto sudamericano llega con la moral por las nubes tras dar la campanada del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penaltis.