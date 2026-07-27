Gol de Sidny Lopes Cabral a Argentina fue elegido como el mejor del Mundial

El seleccionado de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral se quedó con el galardón al Mejor Gol del Mundial, tras imponerse en la votación pública realizada a través del sitio web oficial de la FIFA.

El tanto anotado por el jugador africano frente a la selección de Argentina en los 16vos de final fue el más votado por los fanáticos, superando a otras destacadas anotaciones que formaron parte de la cita planetaria.

En la carrera por el premio, Cabral dejó en el camino a anotaciones de altísimo nivel, como el gol de Kylian Mbappé ante Senegal, la conquista de Lionel Messi frente a Argelia, el tanto de Julián Álvarez a Suiza y la definición de Ferran Torres ante la propia albiceleste.

Con este reconocimiento, el futbolista inscribe su nombre en la historia de la competencia y le otorga un inédito galardón al fútbol de Cabo Verde a nivel internacional.

Mira acá el gol