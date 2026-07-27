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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Gol de Sidny Lopes Cabral a Argentina fue elegido como el mejor del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista de Cabo Verde se impuso en la votación popular organizada por el ente rector del fútbol mundial.

Gol de Sidny Lopes Cabral a Argentina fue elegido como el mejor del Mundial
 Foto: Xinhua
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El seleccionado de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral se quedó con el galardón al Mejor Gol del Mundial, tras imponerse en la votación pública realizada a través del sitio web oficial de la FIFA.

El tanto anotado por el jugador africano frente a la selección de Argentina en los 16vos de final fue el más votado por los fanáticos, superando a otras destacadas anotaciones que formaron parte de la cita planetaria.

En la carrera por el premio, Cabral dejó en el camino a anotaciones de altísimo nivel, como el gol de Kylian Mbappé ante Senegal, la conquista de Lionel Messi frente a Argelia, el tanto de Julián Álvarez a Suiza y la definición de Ferran Torres ante la propia albiceleste.

Con este reconocimiento, el futbolista inscribe su nombre en la historia de la competencia y le otorga un inédito galardón al fútbol de Cabo Verde a nivel internacional.

Mira acá el gol

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