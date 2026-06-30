Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago1.4°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Gustavo Alfaro: "Es una victoria épica"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El entrenador valoró lo realizado, aunque llamó a entender que hay un "sacrificio".

Gustavo Alfaro:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, calificó este lunes como "épica" la victoria de la Albirroja en penales por 3-4 ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al tiempo que llamó a darle un "valor justo" a este hito.

"Es una victoria épica, sí", dijo Alfaro en la rueda de prensa tras el partido que se definió en la tanda de penaltis después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. "Pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir", agregó.

De igual forma, tildó el resultado como "complejo" por las diferencias técnicas y físicas entre los jugadores de ambos seleccionados.

"Alemania es un grande y perfectamente podía arrollarnos, pero nosotros resistimos a pie firme", prosiguió.

Por otro lado, reconoció que Paraguay se llevó la victoria pese a haber controlado el balón solo el 27 por ciento del tiempo de juego, y que sufrió "demasiado el partido" por sus limitaciones.

"Todavía no tenemos ese bagaje, y tenemos que bailar la música que nos ponen", dijo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada