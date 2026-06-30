Inglaterra quiere disipar dudas y evitar una sorpresa de RD del Congo en el Mundial

Inglaterra quiere disipar dudas este miércoles y evitar una sorpresa de República Democrática del Congo, cuando choquen desde las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.

La escuadra dirigida por Thomas Tuchel tuvo un arranque sólido, un 4-2 sobre Croacia, pero el empate ante Ghana revivió el pánico escénico de los ingleses en Mundiales.

Pese al triunfo por 2-0 sobre Panamá en el cierre de la fase grupal, el equipo de los Tres Leones aún no termina de convencer, por lo que necesita un triunfo que pueda elevar la confianza en esta fase eliminatoria.

Todo queda en mano de sus dos líderes, el delantero Harry Kane, máximo goleador inglés en Copas del Mundo, y el volante Jude Bellingham.

La formación inglesa será con Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.

RD del Congo, por su parte, hizo historia al clasificar como uno de los mejores terceros del torneo. Cosechó un empate ante Portugal, perdió con Colombia y celebró un triunfo ante Uzbekistán.

El objetivo es seguir alimentando el sueño mundialista, incomodar a Inglaterra y protagonizar otra sorpresa en la Copa del Mundo.

La formación de los africanos será con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.

El duelo será arbitrado por Abham Makhadmed, de Jordania.

El ganador de este partido enfrentará en octavos de final a México, que clasificó tras eliminar a Ecuador.

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