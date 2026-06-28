La historia de Brasil y la rebeldía de Japón chocan en dieciseisavos del Mundial

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 viven este lunes 29 de junio el primero de sus duelos estelares con el choque de Brasil y Japón, donde se enfrentará un gigante con hambre de volver a brillar y un elenco llamado a consolidar su arremetida en la elite del fútbol

Tras el arranque con un empate 1-1 contra Marruecos, Brasil se relanzó con dos victorias por 3-0 contra Haití y Escocia para avanzar como primero de grupo y, sobre todo, con buenas sensaciones.

Ahora llega el momento de la verdad para la "Canarinha" en el torneo, sin margen de errores ni pruebas. Vinicius Junior tiene la misión de mantener el título de figura que obtuvo en fase de grupos, donde anotó cuatro goles.

Carlo Ancelotti deberá decidir cómo completar una delantera ante la más que probable ausencia de Raphinha, quien sufrió una lesión muscular en un muslo en el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití.

Matheus Cunha presentó candidatura para una plaza de titular ante Japón tras anotar ante Escocia, en un partido en el que Neymar Jr. tuvo su regreso a las canchas en los últimos 15 minutos.

El posible 11 de Brasil contempla sostener las bases, con Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Japón llega a dieciseisavos de final tras pasar como segundo en un exigente Grupo F, detrás de Países Bajos y por delante de Suecia, con la que empató el jueves. Túnez cerró el grupo con tres derrotas de tres.

En clave histórica, Brasil llega a este cruce con el peso de varias frustraciones recientes en la Copa del Mundo. En 2014 cayó de forma traumática en semifinales ante Alemania, en 2018 se despidió en cuartos frente a Bélgica y en 2022 volvió a quedar fuera en cuartos contra Croacia tras los penaltis.

Los nipones también tienen experiencia en la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo: Alcanzaron los octavos en 2002, 2010, 2018 y 2022, pero en todas se quedaron a un paso de los cuartos, con eliminaciones dolorosas ante Turquía, Paraguay, Bélgica y Croacia.

El DT Hajime Moriyasu ha liderado el ambicioso proyecto de los "Samuráis Azules", que poco a poco se han alzado como un equipo desafiante a nivel mundial, con figuras como Daizen Maeda

Se espera que Japón forme con Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan; Ayase Ueda, Daizen Maeda.

El encuentro en el NRG Stadium de Houston arrancará a las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT) con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.