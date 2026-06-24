Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago10.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana se termina la fase grupal y se definen los 16 cruces de la segunda ronda.

Las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se disputa la tercera y última fecha de la fase grupal del Mundial 2026 en Norteamérica, en donde quedarán definidos los 32 equipos que jugarán la ronda de dieciseisavos de final.

En la fase grupal, que consta con 12 grupos, avanzan los dos primeros, y los ocho mejores terceros.

Revisa los cruces ya definidos a continuación:

  • Alemania vs. 3A/B/C/D/F
  • 1I vs. 3C/D/F/G/H
  • 2A vs. Canadá
  • 1F vs. 2C
  • 2K vs. 2L
  • 1H vs. 2J
  • Estados Unidos vs. 3B/E/F/I/J
  • 1G vs. 3A/E/H/I/J
  • 1C vs. 2F
  • 2E vs. 2I
  • México vs. 3C/E/F/H/I
  • 1L vs. 3E/H/I/J/K
  • Argentina vs. 2H
  • 2D vs. 2G
  • Suiza vs. 3E/F/G/I/J
  • 1K vs. 3D/E/I/J/L

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada