Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Esta semana se termina la fase grupal y se definen los 16 cruces de la segunda ronda.
Esta semana se termina la fase grupal y se definen los 16 cruces de la segunda ronda.
Esta semana se disputa la tercera y última fecha de la fase grupal del Mundial 2026 en Norteamérica, en donde quedarán definidos los 32 equipos que jugarán la ronda de dieciseisavos de final.
En la fase grupal, que consta con 12 grupos, avanzan los dos primeros, y los ocho mejores terceros.
Revisa los cruces ya definidos a continuación: