Las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Esta semana se disputa la tercera y última fecha de la fase grupal del Mundial 2026 en Norteamérica, en donde quedarán definidos los 32 equipos que jugarán la ronda de dieciseisavos de final.

En la fase grupal, que consta con 12 grupos, avanzan los dos primeros, y los ocho mejores terceros.

Revisa los cruces ya definidos a continuación: