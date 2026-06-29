México y Ecuador chocan por un boleto a octavos de final del Mundial

La selección de México se enfrentará este martes a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, en un compromiso válido por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El encuentro, programado para las 21:00 horas de Chile (01:00 GMT del miércoles), asoma con un leve favoritismo para el cuadro local tras su sólido desempeño en la fase grupal.

El conjunto azteca llega a esta instancia de eliminación directa tras registrar canasta completa en el Grupo A, donde sumó victorias ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0), manteniendo además su portería en cero.

El técnico Javier Aguirre, quien vive su última etapa al mando del combinado norteamericano antes de dar paso a su asistente Rafael Márquez, busca igualar las mejores presentaciones históricas de su país en las citas de 1970 y 1986, donde alcanzaron los cuartos de final jugando en casa.

Al frente estará la escuadra ecuatoriana, dirigida por el exentrenador de Universidad de Chile, Sebastián Beccacece. El "Tri" sudamericano logró una clasificación agónica como uno de los mejores terceros tras revertir un marcador adverso y vencer por 2-1 a Alemania, gracias a las anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

Para este cruce, el cuerpo técnico de Ecuador mantiene la duda respecto a la presencia del defensor Piero Hincapié, quien terminó con molestias musculares en el duelo ante los germanos y debió ser reemplazado por Pervis Estupiñán.

En el historial de las Copas del Mundo, ambas selecciones registran solo un enfrentamiento previo: fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con victoria para México por 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

Todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de la cobertura de Cooperativa.cl.