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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Ola de calor pone a Toronto en alerta antes del Portugal vs. Croacia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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Toronto y buena parte de la provincia de Ontario quedaron este martes bajo alertas por calor extremo ante la primera ola de calor del verano, que coincidirá con las celebraciones del Día de Canadá y el último partido del Mundial 2026 que se disputará en la ciudad, el Portugal-Croacia de dieciseisavos.

El Servicio Meteorológico de Canadá emitió una alerta naranja para el área metropolitana de Toronto y otras zonas de Ontario, con temperaturas máximas que pueden alcanzar entre 34 y 37 grados centígrados hasta el viernes, y valores de sensación térmica de hasta 45 grados por la humedad.

Las mínimas nocturnas, de entre 21 y 25 grados, apenas ofrecerán alivio.

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