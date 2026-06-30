¿Qué hay detrás del emocionado llanto de Cody Gakpo por su gol en el Mundial?

El delantero neerlandés Cody Gakpo, jugador de Liverpool, protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 luego de romper en llanto tras anotar para Países Bajos ante Marruecos en los 16avos de final.

La reacción del atacante tuvo una dolorosa explicación: Cody Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, sufrieron días antes la pérdida de su hijo durante el embarazo, una situación que marcó profundamente al futbolista antes del partido.

Por eso, tras abrir la cuenta frente a Marruecos, Gakpo no celebró con euforia. El jugador cayó al césped visiblemente afectado y sus compañeros llegaron de inmediato para abrazarlo, en una escena que conmovió a los hinchas presentes y a quienes siguieron el encuentro por televisión.

El capitán neerlandés Virgil van Dijk ya se refirió a la tragedia antes del compromiso y resumió el sentimiento del plantel: "Es una noticia horrible y demuestra que el fútbol es secundario. Hay cosas más importantes en la vida", señaló.

El gol de Gakpo puso en ventaja a Países Bajos, pero Marruecos igualó el partido y terminó imponiéndose por 3-2 en la definición por penales, resultado que dejó fuera a los neerlandeses del Mundial.

Más allá de la eliminación, la imagen de Cody Gakpo llorando tras su gol quedó como una de las escenas más sensibles del torneo, por el contraste entre la alegría deportiva y el dolor personal que cargó el delantero durante el encuentro.