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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Raphinha fue descartado para el duelo de Brasil ante Japón por el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El extremo brasileño de FC Barcelona sigue con molestias musculares y no estará en el cruce de dieciseisavos de final.

Raphinha fue descartado para el duelo de Brasil ante Japón por el Mundial
 EFE
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El extremo brasileño Raphinha, jugador de FC Barcelona, fue descartado para el partido de Brasil ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, debido a una lesión muscular que arrastra desde la fase de grupos.

Según confirmaron fuentes de la Canarinha a EFE, el atacante continúa con sesiones de fisioterapia por una dolencia en la región posterior del muslo derecho, sufrida el pasado 19 de junio en el compromiso contra Haití.

El exjugador de Leeds United ni siquiera comenzó el trabajo de gimnasio en la zona afectada, por lo que no llegará en condiciones al cruce que se disputará este lunes en Houston. La previsión es que pueda volver solo en unos eventuales octavos de final.

Ante su ausencia, Rayan, joven atacante de Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria, apunta a mantenerse como titular luego de reemplazarlo en la victoria 3-0 sobre Escocia, donde cumplió una buena actuación.

Brasil enfrentará a Japón con la moral alta después de avanzar en una fase grupal en la que empató 1-1 con Marruecos y luego goleó por 3-0 a Haití y Escocia. El último antecedente ante el elenco asiático fue negativo para la Canarinha, que dejó escapar un 2-0 y perdió 3-2 en un amistoso disputado en Tokio.

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