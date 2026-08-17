Arqueros: Reforma de seguridad puede jugarle en contra al Gobierno

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, advirtió que la reforma constitucional sobre seguridad puede terminar jugando en contra del Gobierno, debido a que algunas de las medidas conocidas contemplan inhabilidades, nuevas facultades y restricciones de derechos.

Durante El Primer Café de Cooperativa, Arqueros sostuvo que comparte los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que, en las condiciones conocidas hasta ahora, su partido no puede respaldar las modificaciones porque debilitan la institucionalidad.

El filósofo pidió tener en cuenta que "no conocemos el texto y lo que ha circulado es un borrador. Un borrador del que incluso el mismo ministro Arrau respondía respecto de las aprensiones de la ministra Tohá como argumento que ella desconocía el texto".

Sin embargo, planteó que la controversia trasciende el contenido específico de la iniciativa, pues abre nuevamente el debate sobre la conveniencia de modificar la Carta Fundamental para incorporar medidas de seguridad.

"La ciudadanía está pidiendo soluciones"

Arqueros recordó que "Chile acaba de salir de un proceso que tuvo dos proyectos, los cuales fueron rechazados. Yo creo que la ciudadanía lo que está pidiendo más bien son soluciones, soluciones efectivas y que van en el ámbito de la gestión", expresó.

En esa línea, valoró algunas de las acciones impulsadas por el Ejecutivo, pero se mostró contrario a reabrir una discusión constitucional para implementar su agenda.

"Yo creo que la discusión, a mi juicio, la discusión parlamentaria debiese estar más bien en el plano de los proyectos de ley y no de la Constitución", sostuvo.

El analista advirtió que establecer excepciones a los principios generales de la Carta Fundamental podría sentar un precedente para que futuros gobiernos hagan lo mismo con otras políticas públicas.

Además, alertó sobre el posible costo político que tendría la iniciativa para La Moneda. "Yo creo que además esto podría contribuir a todas esas ideas que provienen del mundo de la izquierda de mostrar más bien un gobierno autoritario, de que porque lo que está en riesgo aquí son ciertas inhabilidades, ciertas facultades, quitar ciertos derechos", planteó.

"Entonces yo creo que incluso desde el punto de vista estratégico es un tema que puede jugarle en contra al Gobierno", concluyó.

Pezoa pide esperar el proyecto definitivo

Un planteamiento más cauteloso expresó Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, quien llamó a esperar el ingreso formal de la reforma antes de evaluar sus disposiciones.

Pezoa sostuvo que modificar la Constitución no constituye por sí mismo un problema, siempre que las medidas propuestas tengan una justificación y permitan combatir de mejor manera al crimen organizado.

"No hay ninguna duda que hay que hacer cambios importantes, que no encuentro un dislate a priori proponer alguna reforma constitucional, pero veámoslo en su mérito", agregó.

La iniciativa forma parte de la Agenda de Seguridad y Combate al Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Gobierno después de la Operación Cancerbero, que trasladó a cientos de internos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario La Laguna de Talca.