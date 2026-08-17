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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Pérez Mackenna inicia gira por China, Vietnam y Japón con foco en inversiones y comercio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El canciller partirá este martes hacia Beijing, donde se reunirá con su par Wang Yi y otras autoridades, además de presentar a empresarios el programa Choose Chile.

China concentró un intercambio comercial de US$67.105 millones con Chile en 2025, mientras Vietnam superó los US$2.100 millones y Japón alcanzó US$11.062 millones.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, iniciará este martes una gira por China, Vietnam y Japón, con una agenda que contempla reuniones con autoridades y representantes empresariales, con foco en inversiones, comercio y nuevas áreas de cooperación.

"Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades para impulsar las inversiones, ampliar aún más nuestra canasta exportadora, abrirnos a nuevos mercados y encontrar nuevas áreas de cooperación", señaló el canciller.

El primer destino será China, principal socio comercial de Chile, donde Pérez Mackenna visitará Beijing y Shanghái. La agenda incluye encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi; el viceprimer ministro He Lifeng; el titular de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun; y el viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhou Haibing.

También sostendrá reuniones con empresarios, ante quienes presentará el programa Choose Chile, orientado a atraer inversiones. Durante 2025, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 67 mil 105 millones de dólares.

Luego, el canciller viajará a Vietnam, donde se reunirá con su homólogo Lê Hoài Trung y con el viceprimer ministro Pham Gia Tuc. Según las cifras entregadas por Cancillería, el comercio bilateral superó los 2 mil 100 millones de dólares en 2025, con un crecimiento de 39% respecto del año anterior. La agenda apunta a áreas como energías renovables, minería, agricultura, ciencia, tecnología y educación.

El recorrido concluirá en Japón, donde Pérez Mackenna mantendrá reuniones con autoridades de Relaciones Exteriores y Economía, además de representantes del Banco Japonés para la Cooperación Internacional y del sector privado. Japón es el segundo socio comercial de Chile en Asia, con un intercambio de 11 mil 062 millones de dólares.

La gira se realiza, además, antes de la visita que el Presidente José Antonio Kast tiene prevista a China en noviembre, en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC.

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