Senegal sufrió otro golpe tras el Mundial: Delegación quedó sin vuelo de regreso por negligencia

La selección de Senegal sumó un nuevo capítulo amargo tras su eliminación del Mundial 2026, luego de que parte de su delegación quedara sin vuelo confirmado para regresar desde Seattle a Dakar.

De acuerdo a información de RTS, recogida por medios senegaleses, no existía una reserva registrada a nombre de la Federación Senegalesa de Fútbol en las compañías consultadas para el retorno del plantel, por lo que el viaje quedó en suspenso.

La situación se agravó durante la madrugada, cuando jugadores y miembros del equipo se trasladaron al aeropuerto, esperaron durante varias horas y finalmente debieron regresar al hotel al no contar con un avión disponible.

El problema se produjo después de la dura caída por 3-2 ante Bélgica, duelo en el que Senegal estuvo 2-0 arriba hasta los minutos finales antes de sufrir la remontada y quedar fuera de la Copa del Mundo.

Según reportes de DSports, el episodio también dejó al descubierto tensiones entre la Federación y el Ministerio de Deportes, mientras la FSF buscaba una solución junto a FIFA para concretar el retorno de la delegación.