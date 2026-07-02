Unai Simón superó el récord histórico de imbatibilidad en los Mundiales

El guardameta español Unai Simón batió el récord de imbatibilidad en Copas del Mundo, tras sumar una nueva portería en cero ante Austria, por dieciseisavos de final con victoria por 3-0.

A los 89' del referido duelo, Unai Simón sumó 517 minutos sin recibir un gol, superando la marca que ostentaba el italiano Walter Zenga desde el Mundial 1990.

El arquero italiano enlazó cinco encuentros completos sin recibir un tanto antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina.

Por su parte, Unai Simón necesitó dos torneos para superarlo. Su racha comenzó el 1 de diciembre de 2022, en el Mundial de Catar. El último futbolista que consiguió batirle fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del último encuentro de la fase de grupos.

Desde entonces, el internacional español mantuvo su arco invicto durante los 39 minutos restantes frente a los nipones y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, que se resolvió vía penales.

A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Antes de alcanzar el récord absoluto, Unai Simón ya había dejado atrás la mejor marca de un portero español en Mundiales: Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por otro lado, la victoria ante Austria le significó a España llegar a 35 partidos invicta y aparecen en el horizonte los 37 partidos sin perder de Italia entre octubre de 2018 y septiembre de 2021, una serie que entonces estableció la mejor marca internacional reconocida por la UEFA.

Así, para igualar la marca la "Furia Roja" debería llegar a semifinales de la presente Copa del Mundo, y ser finalista para quedarse con el récord europeo en solitario.