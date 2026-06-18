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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Arbitrajes

Así fue anunciado el árbitro para el partido número 1.000 de la Copa del Mundo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

István Kovács fue designado para dirigir entre Túnez y Japón.

Así fue anunciado el árbitro para el partido número 1.000 de la Copa del Mundo
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La FIFA designó al árbitro rumano István Kovács para que dirija el partido número 1.000 de la historia de la Copa Mundial, el cual será animado por Túnez y Japón, el próximo 20 de junio en Monterrey.

En este choque emblemático, los asistentes de Kovács serán sus compatriotas Ferencz Tunyogi y Mihai Marica, junto con los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora, cuarto árbitro y árbitro asistente de reserva.

Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ha declarado que el nombramiento, si bien reviste un honor especial, se basa puramente en los criterios habituales que se aplican a la elección de los mejores árbitros.

 

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