Así fue anunciado el árbitro para el partido número 1.000 de la Copa del Mundo

La FIFA designó al árbitro rumano István Kovács para que dirija el partido número 1.000 de la historia de la Copa Mundial, el cual será animado por Túnez y Japón, el próximo 20 de junio en Monterrey.

En este choque emblemático, los asistentes de Kovács serán sus compatriotas Ferencz Tunyogi y Mihai Marica, junto con los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora, cuarto árbitro y árbitro asistente de reserva.

Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ha declarado que el nombramiento, si bien reviste un honor especial, se basa puramente en los criterios habituales que se aplican a la elección de los mejores árbitros.