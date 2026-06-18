Comenzó la instalación de cabinas del Teleférico Bicentenario: Estará operativo en 2027

Esta semana se inició el proceso de instalación de las 121 cabinas de pasajeros que tendrá el Teleférico Bicentenario, millonaria inversión que comenzará su operación en 2027.

Este nuevo medio de transporte, con un gasto de 80 millones de dólares, permitirá el viaje de seis mil pasajeros por hora, conectando en 13 minutos las comunas de Providencia y Huechuraba.

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, detalló que "es un proyecto que mejora la calidad de vida para decenas de miles de familias, es un proyecto que va a poder reducir los viajes desde Huechuraba al sector de Tobalaba, donde confluyen Providencia, Las Condes y Vitacura, de 45 minutos a 13".

"Eso tiene un impacto en la calidad de vida, en la productividad también, acercar las oportunidades de la ciudad a las familias, eso nos llena de satisfacción", valoró.

Estas cabinas, construidas en Suiza por la empresa Doppelmayr, tienen accesibilidad universal y wifi, y permiten el traslado de 10 pasajeros sentados en cada viaje.

El servicio tendrá una tarifa de 900 pesos por viaje y estará disponible de lunes a viernes, entre las 06:30 y las 23:00 horas.